В Томской области выросло число обращений к уполномоченному по правам человека

Всего проведено 4 заседания Комиссии, при этом отклонили 16 ходатайств и рекомендовали поддержать 5. Фото: Иван ВИСЛОВ

За начало 2021 года в Томской области поступило более 2 тысячи обращений к уполномоченному по правам человека, об этом рассказала на пресс-конференции омбудсмен Елена Карташова.

- Почти 40% обращений поступает из мест принудительной изоляции. Большинство вопросов о правах на качественную медицинскую помощь. Также есть жалобы на действия органов следствия. Еще в этом году впервые поступили жалобы на переполненность камер в СИЗО, - прокомментировала Карташова.

Омбудсмен отметила, что всего проведено 4 заседания Комиссии, при этом отклонили 16 ходатайств и рекомендовали поддержать 5.

На пресс-конференции также было добавлено, что в 2020 году в Комиссию поступило 37 ходатайств. Из них поддержали только одна, решений о помилований не было.