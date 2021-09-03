Чтобы помнили: томичи вместе со всей страной отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом

Сегодня каждый может и должен отдать дань памяти всем, кто погиб от рук террористов в разных точках России и мира. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 3 сентября, томичи вместе со всей страной отмечают скорбную дату – День солидарности в борьбе с терроризмом. Он установлен федеральным законом в июле 2005-го и приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в российском городе Беслане (Северная Осетия).

Соболезнования семьям жертв террористических преступлений выразил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. «Уже 17 лет прошло после бесчеловечного кровавого теракта в бесланской школе, который унес 333 жизни – заложников и тех, кто спасал невинных детей. Но забыть эту трагедию невозможно. Томичи, которые тогда, в 2004 году, готовились отметить 400-летие города, хорошо помнят те горькие сентябрьские дни, – цитирует пресс-служба обладминистрации главу региона. – Всем вместе нам нужно быть начеку и делать все, чтобы такие трагедии никогда и нигде не повторились».

Сегодня в образовательных учреждениях Томска пройдут уроки, на которых школьники отдадут дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в разных точках России. Как отметили в мэрии, в связи с санэпидситуацией мероприятия будут организованы в школьных классах.

Томский политех 3 сентября с 17 до 19 часов на площадке перед Международным культурным центром ТПУ организует ежегодную акцию в память погибших в результате террористических актов. «ТПУ в День солидарности традиционно проводит акции в знак скорби о жертвах терактов. Вместе со студентами мы зажжем свечи и почтим память погибших», – говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Также в Томске до 12 сентября в доме культуры «Маяк» будет работать информационно-познавательная выставка «История и традиции Дня солидарности в борьбе с терроризмом».