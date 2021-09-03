Охотники и грибники в Томской области могут спровоцировать лесные пожары

Наступивший сезон охоты и сбора дикоросов увеличивает вероятность лесных пожаров. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прогноз чрезвычайных ситуаций на период с 3 по 9 сентября разместило на своем сайте региональное управление МЧС.

«Есть вероятность возникновения новых очагов лесных пожаров на территории 9-ти муниципальных образований не выше среднего (Александровский, Каргасокский, Верхнекетский, Парабельский, Томский, Кожевниковский, Первомайский, Тегульдетский, Бакчарский районы). На остальной территории области вероятность ниже среднего»,-говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что наступивший сезон охоты и сбора дикоросов увеличивает вероятность возникновения лесных пожаров из-за несоблюдения охотниками и населением мер пожарной безопасности.

Основными причинами возникновения пожаров могут стать нарушение правил пожарной безопасности и работы с применением открытого огня.

В прогнозе МЧС отмечается, что температурный фон у нас в регионе в ближайшие дни ожидается +11…+14°С, что выше нормы на 2°С. Днем воздух может прогреваться до +21…+26°С.