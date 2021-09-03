Мошенники в Томске обманули пенсионерку, пообещав отремонтировать окно

Томичке 1935 года рождения предложили ремонт, в котором она не нуждалась. Фото: Олег Укладов

В Томске задержаны мошенники, обманувшие пенсионерку, сообщили в полиции.

«В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска с заявлением обратилась жительница областного центра 1935 года рождения. Неизвестные путем обмана похитили принадлежащие ей денежные средства под предлогом ремонта пластикового окна»,-говорится в сообщении.

Пожилой томичке позвонил неизвестный, представился сотрудником управляющей компании и предупредил о якобы начавшейся проверке состояния электрооборудования и приборов учета в квартирах жильцов. В квартиру к женщине пришли двое мужчин, которые также представились работниками управляющей компании. Осмотрев квартиру, один из визитеров сообщил, что фактически исправное окно в спальне требует ремонта. Сумма ремонта составит около 20 000 рублей, хозяйка согласилась. Второй мужчина закрыл окно, объявив, что отремонтировал его. Поверив злоумышленникам, женщина внесла предоплату – 10 тысяч рублей за фиктивный ремонт. За оставшейся суммой мошенники пообещали вернуться позже. О визите мужчин потерпевшая рассказала своей знакомой, которая предположила, что это мошенники, после чего пенсионерка обратилась в управляющую компанию и в полицию.

При попытке передачи оставшейся суммы, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых жителей областного центра 1997 и 1988 года рождения.