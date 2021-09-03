Житель Северска приговорен к году лишения свободы за нетрезвое вождение

Нетрезвый северчанин ночью отправился в гости к другу на автомобиле своей жены. При этом, водительских прав у него не было. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Северска, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к лишению свободы, сообщила прокуратура Томской области.

«Северским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего мужчины. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения»,-говорится в сообщении.

Было установлено, что в апреле 2021 года нетрезвый северчанин ночью отправился в гости к другу на автомобиле своей жены. При этом, водительских прав у него не было. К счастью, далеко уехать мужчина не успел. Буквально при выезде с придомовой территории машину остановили сотрудники ДПС. Освидетельствование подтвердило наличие у водителя алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что за полгода до этого инцидента мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Государственный обвинитель с учетом отрицательных характеристик личности подсудимого и совершения им нового преступления в период административного надзора, настаивал на назначении ему реального лишения свободы.

Суд, согласившись с позицией обвинения, приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года 6 месяцев.

Напомним, на этой неделе «КП-Томск» писала о том, что в Шегарском районе Томской области местный житель за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения приговорен к 8 месяцам лишения свободы.