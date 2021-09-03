Томичей призывают научить детей адекватно вести себя на дороге

Одна из основных задач родителей – научить своего ребенка правильным действиям на дороге. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Помочь детям адаптироваться в дорожной среде. С такой просьбой к взрослым томичам обратилась Томская Госавтоинспекция.

«В первую очередь, помощь требуется первоклассникам. Именно им придется впервые самостоятельно ходить в школу и привыкать к дорожному движению»,-говорится в обращении ведомства к горожанам.

В ГИБДД подчеркивают, что в начале сентября одна из основных задач родителей – научить своего ребенка правильным действиям на дороге. У каждого должен быть свой самый безопасный маршрут до школы и обратно к дому.

Юный пешеход должен знать, что даже на пешеходном переходе нельзя выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности. Всегда нужно просмотреть дорогу во всех направлениях и убедиться, что все транспортные средства остановились, водители заметили пешеходов и пропускают их.

В ГИБДД обращают внимание томичей на два важных момента. Необходимо разъяснять детям опасность использования мобильного телефона и других гаджетов при переходе проезжей части.

Совет ведомства- обеспечить безопасность юного пешехода в темное время помогут световозвращающие элементы. Чем больше их будет на одежде ребенка, тем заметнее он станет для водителей.