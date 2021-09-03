В пятницу в Томске воздух прогреется до +22 градусов

Температура воздуха сегодня, 3 сентября, в Томске ожидается от +17 до + 22°С. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 3 сентября, по области и в Томске ожидается переменная облачность, сообщает ЦГМС.

«Без существенных осадков, утром местами туманы. Ветер южный 2-7 м/с, днем порывы до 14 м/с»,-говорится в сообщении. Температура воздуха днем ожидается от +17 до + 22°С.

«КП-Томск» на этой неделе писала о том, что, согласно прогнозу синоптиков, в первые 10 дней сентября температура воздуха в областном центре будет подниматься до +25°С.

Ближайшие выходные дни, 4 и 5 сентября, в Томске будут солнечными и теплыми.