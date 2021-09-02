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Экономика2 сентября 2021 17:16

Эксперты: в Томском районе этой осенью ожидается неплохой урожай зерновых

Рабочая группа проанализировала ситуацию на полях МО
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Скорее всего, аграрии региона не смогут превысить рекордный урожай прошлого года. Фото: сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Скорее всего, аграрии региона не смогут превысить рекордный урожай прошлого года. Фото: сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Как сегодня, 2 сентября, сообщил сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, межведомственная рабочая группа провела анализ урожайности зерновых в Томском районе.

Специалисты побывали на полях 7 предприятий муниципального образования. Экспертные обследования показали, что видовая урожайность зерновых в хозяйствах составила от 20 до 30 ц/га. Наивысшая урожайность зафиксирована в АО «СибАгро» и ООО «Сибирское зерно». По словам заместителя начальника облдепартамента по социально-экономическому развитию села Александра Савенко, в СибАгро высокой урожайности добиваются за счет использования большого количества паровых полей, применения органических удобрений и выполнения комплекса защитных мероприятий от вредителей и болезней.

По мнению специалистов, прогноз по урожайности в Томском районе благоприятный. На сегодняшний день здесь убрали 21,8% от плана, средняя урожайность по хозяйствам составляет 27,3 ц/га.