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Экономика2 сентября 2021 16:40

В Томске остаются самыми низкими в Сибири цены на сливочное масло и самыми высокими - на говядину

Томская говядина – самая дорогая в СФО
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Ситуация с ценами на продукты в целом в Томске остается стабильной

Ситуация с ценами на продукты в целом в Томске остается стабильной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил сегодня, 2 сентября, Томскстат, федеральная служба проанализировала цены на основные продукты питания в городе Томске и в центрах регионов СФО. Специалисты рассмотрели ситуацию на продовольственном рынке на 30 августа текущего года.

Сотрудники территориального органа статистики информируют о том, что в Томске остаются самые низкие в Сибири цены за 1 килограмм сливочного масла (свыше 487 рублей) и сметаны (более 182 рублей). Однако в областном центре продолжает оставаться самой высокой в СФО цена на говядину (405,1 рубля за 1 килограмм).

Заметим, что самое дешевое мясо КРС зафиксировано в г. Кызыле (республика Тыва) – чуть больше 311 рублей за 1 килограмм.