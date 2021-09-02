По решению суда томские организации отдадут за вывоз мусора 4 миллиона рублей долгов

Региональный оператор и суд заставят платить организации-должники в Томске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщила сегодня, 2 сентября, пресс-служба мэрии Томска, в пользу регионального оператора УМП «Спецавтохозяйство города Томска» с организаций и компаний взыскано около 4 млн рублей.

Сайт администрации города отмечает, что с начала текущего года в отношении юридических лиц областного центра в судебные инстанции всего направлено претензий на сумму более 15 млн рублей. При этом в августе судебные органы вынесли решения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Томска, которые накопили долг за услугу вывоза мусора на общую сумму более 2 млн рублей. Директор оператора по вывозу ТКО Михаил Курилов посоветовал предпринимателям не копить долги, а приходить и заключать договор. Платить обязательно придется.

Специалисты информируют о том, что суд обязал должников выплатить региональному оператору задолженность за период оказания услуги по обращению с ТКО, а также заплатить пени и судебные издержки.