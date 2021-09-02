В Томской области суд дал адвокату срок за покушение на мошенничество в крупном размере

Суд наказал томского адвоката, пытавшегося выудить у директора фирмы крупную сумму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня, 2 сентября, пресс-служба СУ СКР по Томской области, суд вынес обвинительный приговор томскому адвокату, признанному виновным в совершении покушения на мошенничество в крупном размере.

Сайт правоохранительного ведомства информирует о том, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ России. Как установлено судом и следствием, в мае прошлого года адвокат ввел в заблуждение директора одной из томских коммерческих организаций. Мужчина предложил руководителю за решение вопроса о не привлечение его к уголовной ответственности по материалам проверки передать в качестве взятки 300 тыс. рублей. При этом он намеревался присвоить деньги себе. Специалисты сообщают о том, что в июне текущего года при получении указанной суммы от директора коммерческой организации подсудимый был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Томской области.

Сайт СК отмечает, что приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых деяний. Томичу назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил. У мужчины есть право его обжаловать.