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Общество2 сентября 2021 14:45

Свыше 100 тысяч льготников в Томской области получат перерасчет выплат на ЖКУ

Им положены повышенные выплаты
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Региональным льготникам положен перерасчет...

Региональным льготникам положен перерасчет...

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации Томской области, в сентябре текущего года более 100 тысяч региональных льготников получат перерасчет ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и ЖКУ.

Интернет-портал администрации региона уточняет, что это касается ветеранов труда, сельских специалистов, реабилитированных, малообеспеченных семей. Размер выплат рассчитывается индивидуально и зависит от региональных стандартов стоимости ЖКУ. По словам начальника областного департамента соцзащиты населения Марины Киняйкиной, вместе с очередной выплатой льготники получат перерасчет за два последних месяца лета.

Заметим, чтобы оформить соцвыплаты на оплату ЖКУ, жители региона могут обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства, томичи – в профильный Центр соцподдержки населения.