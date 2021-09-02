Вчера стартовала экспедиция Томского отделения РГО по Тунгусской кочевой тропе

Новая экспедиция Томского отделения РГО пройдет по дремучим территориям Красноярского края и Томской области. Фото: сайт ТОО РГО

Как сообщил сегодня сайт Томского областного отделения Русского географического общества, 1 сентября стартовала экспедиция по Тунгусской кочевой тропе.

Елизавета Шаимбаева рассказала о том, что вчера стартовала географо-краеведческая экспедиция РГО по Красноярскому краю и Томской области. По ее словам, участники постараются подтвердить предположения о причинах переноса Кетского острога. Этот средневековый русский город был потерян еще в XVII веке.

Специалисты общественной организации информируют о том, что географы и археологи под руководством члена Томского отделения Русского географического общества Алексея Гапонова пройдут по Тунгусской тропе, пролегающей через Васюганские болота, верховья рек Сым и Орловка – притока реки Кеть. Экспедиция стартует в Краснояске, а завершится в Томске. Участники этого путешествия планируют снять фильм о своем походе.

Стоит отметить, что члены Томского отделения РГО ранее сняли документальный фильм об экспедиции по поиску древнего острога в Верхнекетском районе. За 1 месяц после публикации картина набрала более 1 миллиона просмотров в YouТube.