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Общество2 сентября 2021 13:35

В Томской области с сегодняшнего дня пенсионеры стали получать президентскую выплату

Всего в регионе получат 10 тыс. рублей 290 тыс. пенсионеров
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Щедрый подарок сделала федеральная власть пожилым гражданам этой осенью!

Щедрый подарок сделала федеральная власть пожилым гражданам этой осенью!

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С сегодняшнего дня пенсионеры начали получать президентскую выплату, об этом сообщает 2 сентября пресс-служба администрации Томской области.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что эту выплату в размере 10 тысяч рублей получат свыше 290 тысяч пенсионеров Томской области. Во второй день осени она была перечислена в кредитные организации, где пенсионеры получают основную пенсию. Специалисты уточняют, что через почтовые отделения выплаты будут доставлены вместе с пенсией с завтрашнего дня по 16 сентября.

Стоит напомнить, по указу президента России Владимира Путина единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет осуществлена всем, кто на 31 августа 2021 года имеет статус пенсионера.