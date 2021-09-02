В Томской области с сегодняшнего дня пенсионеры стали получать президентскую выплату

Щедрый подарок сделала федеральная власть пожилым гражданам этой осенью! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С сегодняшнего дня пенсионеры начали получать президентскую выплату, об этом сообщает 2 сентября пресс-служба администрации Томской области.

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что эту выплату в размере 10 тысяч рублей получат свыше 290 тысяч пенсионеров Томской области. Во второй день осени она была перечислена в кредитные организации, где пенсионеры получают основную пенсию. Специалисты уточняют, что через почтовые отделения выплаты будут доставлены вместе с пенсией с завтрашнего дня по 16 сентября.

Стоит напомнить, по указу президента России Владимира Путина единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет осуществлена всем, кто на 31 августа 2021 года имеет статус пенсионера.