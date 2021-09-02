В Томскую область пришла первая партия вакцины от гриппа

Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа не менее 60% населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томскую область поступило более 230 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых и детей,-сообщила обладминистрация.

«Новая трехвалентная вакцина «Совигрипп» и четырехвалентная «Ультрикс квадри» содержат наиболее актуальные в этом сезоне штаммы гриппа, в том числе А (H1N1) и (H3N2)»,-говорится в пресс-релизе.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, сегодня, 2 сентября, дала старт вакцинации от гриппа в России в 2021 году. -Сегодня мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации,- сказала Попова.

Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% лиц из групп риска.

В департаменте здравоохранения Томской области подчеркивают, повышенному риску заражения и тяжелого течения гриппа подвержены беременные женщины, дети в возрасте до 6 лет, а также люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Эти группы должны пройти вакцинацию в первую очередь.

-Предстоящий эпидемический сезон гриппа, как и в прошлом году, будет проходить на фоне циркуляции коронавирусной инфекции. Чтобы снизить риск наложения инфекций, а также развития тяжелого течения гриппа, нужно своевременно поставить прививку до начала подъема заболеваемости. При этом между прививками, включая вакцинацию от COVID-19, необходим перерыв не менее одного месяца, – отметил начальник департамента Сергей Дмитриев.

«Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости»,-отметили в региональном Роспотребнадзоре.