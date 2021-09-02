Томич бегал по припаркованным машинам в центре города

Мужчина бегал по припаркованным автомобилям на улице Беленца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина в Томске бегал по припаркованным машинам. Инцидент произошел вечером 1 сентября на улице Беленца, сообщили в полиции.

«1 сентября около 18 часов 00 минут в дежурную часть ОМВД по Советскому району города Томска поступило сообщение о том, что по улице Алексея Беленца мужчина бегал по припаркованным автомобилям»,-говорится в сообщении.

Мужчина, передвигавшийся таким необычным образом, был передан медицинским работникам, уточнили в полиции.

В УМВД также отметили, что проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.