Томич бегал по припаркованным машинам в центре города

Мужчина бегал по припаркованным автомобилям на улице Беленца.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Мужчина в Томске бегал по припаркованным машинам. Инцидент произошел вечером 1 сентября на улице Беленца, сообщили в полиции.
«1 сентября около 18 часов 00 минут в дежурную часть ОМВД по Советскому району города Томска поступило сообщение о том, что по улице Алексея Беленца мужчина бегал по припаркованным автомобилям»,-говорится в сообщении.
Мужчина, передвигавшийся таким необычным образом, был передан медицинским работникам, уточнили в полиции.
В УМВД также отметили, что проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.