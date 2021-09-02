Коронавирус в Томске: + 106 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 947 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 2 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 41 020 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 46 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 947 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 29,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 985 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 798 пациентов скончалось, 18 669 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 956 318 человек, 184 812 скончались, 6 218 048 выздоровели.