Бабьему лету в Томске быть

По-летнему тепло будет в Томске в первой декаде сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

По-летнему тепло будет в Томске в первой декаде сентября, в первые 10 дней месяца температура воздуха будет подниматься до +25°С, сообщает региональный гидрометцентр.

«Ночью колебания температуры составят от +2...+7°С (местами заморозки 0...-3°С) до +8...+13°С; днём от +11...+16°С до +20...+25°С»,-говорится в сообщении.

При этом синоптики призывают к концу декады быть готовыми к понижению температуры воздуха. Что касается осадков, в отдельные дни первых 10-ти дней сентября возможны кратковременные дожди.

Ближайшие выходные дни, 4 и 5 сентября, в Томске обещают быть солнечными и теплыми.

«КП-Томск» напоминает, «бабье лето» - это возвращение летнего тепла и сухой погоды после того, как прошли первые осенние дожди, холода и грозы. Это тепло длится совсем недолго.

Кстати, название «бабье лето» употребляют только восточные и западные славяне. В Болгарии к середине сентября ждут «цыганское лето». Немцы деликатно называют его «летом пожилых дам».