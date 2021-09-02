Прожиточный минимум в Томской области в следующем году увеличится и составит 12 523 рубля

Прожиточный минимум у каждого региона свой. В Москве и Санкт-Петербурге он выше, чем в Томске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области утвержден прожиточный минимум на 2022 год,-сообщила пресс-служба обладминистрации.

«В 2022 году величина прожиточного минимума по Томской области составит 12 523 рубля. Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 13 650 рублей, для пенсионеров — 10 770 рублей, для детей — 13 250 рублей»,-говорится в сообщении.

Прожиточный минимум считают по потребительской корзине — набору продуктов и услуг, которые нужны для жизни.

С января изменилась методология расчета величины прожиточного минимума по Российской Федерации и регионам. С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

Как уточнила начальник облдепартамента труда и занятости населения Светлана Грузных, «если раньше расчет величины прожиточного минимума по стране был основан на потребительской корзине, то теперь он устанавливается, исходя из медианного среднедушевого дохода за предшествующий год. Периодичность установления прожиточного минимума заменена с ежеквартальной на ежегодную»,-добавила глава департамента.

-Очень часто размер социальных выплат зависит от установленного в регионе размера прожиточного минимума. Ежегодный, а не ежеквартальный пересмотр размера поможет защитить прожиточный минимум от сезонных колебаний и возможного снижения, -считает Светлана Грузных.

«КП-Томск» напоминает, прожиточный минимум в России предназначен для оценки уровня жизни населения в каждом отдельном регионе при разработке и реализации местных социальных программ. Также он нужен для оказания необходимой государственной соцпомощи малоимущим людям и формирования бюджетов субъектов РФ.

Кстати, сегодня же, 2 сентября, Минтруд объявил, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала.

"В 2022 году маткапитал составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго",-говорится в сообщении ведомства.