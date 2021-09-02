Клумбы, цветники и балконы стали победителями конкурса «Томский дворик»

На конкурс благоустройства в этом году подано 5890 заявок. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Победителями городского конкурса «Томский дворик» стали 175 объектов. В этом году он проводился в 25-й раз,-сообщила пресс-служба мэрии.

«В 2021 году в конкурсе благоустройства приняли участие свыше 7 тысяч горожан, подано 5890 заявок по 17 номинациям»,-говорится в сообщении.

В числе объектов-победителей-лучшие частные усадьбы, балконы и лоджии, территории учреждений, административных зданий, а также дворы и цветники.

-За четверть века скромный муниципальный проект превратился в народное движение, - отметил и.о. мэра Михаил Ратнер. Согласно условиям конкурса, его участниками могли стать все желающие томичи, а также организации, управляющие компании, учреждения социальной сферы и предприятия потребительского рынка.

В юбилейный для конкурса год впервые были объявлены два народных победителя, которые выиграли Гран-При в номинациях «Двор образцового содержания» и «Лучший цветник, клумба». По этим номинациям было организовано открытое голосование, в котором могли участвовать все томичи.

Гран-при конкурса в номинации «Двор образцового содержания» занял двор дома по ул. Нефтяная, 7.

В номинации «Лучший цветник, клумба» Гран-при достался жителям дома по адресу ул. Елизаровых, 4.

В этом году также впервые была учреждена номинация «Стрит – арт фотозона». К стрит-арту относятся граффити, некоммерческие постеры, баннеры плюс разного рода инсталляции и графические изображения.