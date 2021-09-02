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Происшествия2 сентября 2021 9:12

Жилой дом горел в Томском районе

Огонь повредил стены и потолок, никто не пострадал
Елена Андреева
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Причина пожара в селе Коларово сейчас устанавливается.

Причина пожара в селе Коларово сейчас устанавливается.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Жилой дом горел в среду, 1 сентября, в селе Коларово, пострадавших нет,-сообщили в региональном МЧС.

«В 9.45 загорелся бревенчатый жилой дом в переулке Школьный. Ликвидировать возгорание удалось в 12.30»,-говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что в результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши и стены внутри дома, кроме того, прогорело потолочное перекрытие. Площадь, пройденная огнем, составила 80 кв.м. Причина пожара сейчас устанавливается.