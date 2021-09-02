Жилой дом горел в Томском районе

Причина пожара в селе Коларово сейчас устанавливается. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Жилой дом горел в среду, 1 сентября, в селе Коларово, пострадавших нет,-сообщили в региональном МЧС.

«В 9.45 загорелся бревенчатый жилой дом в переулке Школьный. Ликвидировать возгорание удалось в 12.30»,-говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что в результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши и стены внутри дома, кроме того, прогорело потолочное перекрытие. Площадь, пройденная огнем, составила 80 кв.м. Причина пожара сейчас устанавливается.