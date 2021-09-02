Новый паркур-парк построят в Лагерном саду Томска к 20 сентября

Суть паркура- движение. Фото: Алексей ФОКИН

К установке конструкций нового паркур-парка приступили рабочие на нижней террасе Лагерного сада, сообщает пресс-служба мэрии.

«Подрядчик подготовил безопасное резиновое покрытие площадки и приступил к установке металлических конструкций»,-говорится в пресс-релизе городской администрации.

На площадке установят различные по размеру парапеты и фигуры, на которых смогут тренироваться спортсмены. Рядом с площадкой оборудуют памп-трек – так называется закольцованная трасса с небольшими кочками и поворотами, на которой будут оттачивать свое мастерство велосипедисты. Особенность памп-треков заключается в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счет вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения.

Завершить монтаж паркур-парка и памп-трека планируется до 20 сентября.

«КП-Томск» напоминает, суть паркура-движение и преодоление препятствий различного характера. Это могут быть перила, парапеты, стены, специально изготовленные конструкции, применяемые во время различных мероприятий и тренировок.

История паркура очень интересна. Он зародился во Франции, его истоками считаются военные тактики позапрошлого столетия, призванные помогать солдатам сбегать из плена и скрываться от преследования.