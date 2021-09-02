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Здоровье2 сентября 2021 7:59

Каждую неделю томские медики будут отвечать на вопросы в социальных сетях о вакцинации от COVID-19

Уже завтра начнется прямой эфир
Ксения Высотина
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Специалисты помогут ответь на вопросы о вакцинации, для чего нужно ставить прививки педагогам и как уберечь детей от заражения.

Специалисты помогут ответь на вопросы о вакцинации, для чего нужно ставить прививки педагогам и как уберечь детей от заражения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еженедельно медики будут отвечать на вопросы томичей о вакцинации от коронавируса, сообщает telegram-канал облздрава.

«В пятницу, 3 сентября, в 11 часов в аккаунте администрации Томской области в Instagram пройдет прямой эфир с главным внештатным терапевтом облздрава Анной Тетеневой и начальником отдела акушерской и педиатрической помощи департамента здравоохранения Томской области Светланой Рубейкиной», - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты помогут ответь на вопросы о вакцинации, для чего нужно ставить прививки педагогам и как уберечь детей от заражения. Все интересующие вопросы можно будет оставлять в комментариях под постом-анонсом.

Добавим, что такие онлайн-встречи будут проводится каждую неделю.