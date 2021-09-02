Прокуратура Томска направила в суд дело в отношении водителя, по вине которого пострадал пешеход

Водитель на автомобиле «TOYOTA CAMRY» не пропустил мужчину переходившего пешеходный переход. Фото: Ксения Высотина

В Томске прокуратура направило в суд дело в отношении местного 31-летнего жителя, который наехал на пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщает областная прокуратура.

«В вечернее время в мае 2021 года томич при выезде на своем автомобиле «TOYOTA CAMRY» с внутриквартальной территории в районе улицы Говорова не пропустил мужчину, пересекавшему проезжую часть по пешеходному переходу. В результате столкновения у пешехода была сломана нога», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что после случившегося, обвиняемый водитель даже не остановился и скрылся с места аварии.

На данный момент возбуждено уголовное дело и направлено в суд, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.