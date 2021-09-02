В Кривошеинском районе Томской области был задержан мужчина с большим пакетом марихуаны

Более 400 грамм марихуаны нашли у мужчины в большом пакете. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Кривошеинском районе сотрудники полиции задержали местного 56-летнего жителя с большим пакетом марихуаны.

«Подозреваемый нарвал дикорастущую коноплю, которая согласно заключения эксперта является марихуаной – наркотическим средством общим весом не менее 446 грамм и хранил до момента изъятия сотрудниками полиции», - говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.