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Общество2 сентября 2021 6:59

В Кривошеинском районе Томской области был задержан мужчина с большим пакетом марихуаны

Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы
Ксения Высотина
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Более 400 грамм марихуаны нашли у мужчины в большом пакете.

Более 400 грамм марихуаны нашли у мужчины в большом пакете.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в Кривошеинском районе сотрудники полиции задержали местного 56-летнего жителя с большим пакетом марихуаны.

«Подозреваемый нарвал дикорастущую коноплю, которая согласно заключения эксперта является марихуаной – наркотическим средством общим весом не менее 446 грамм и хранил до момента изъятия сотрудниками полиции», - говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.