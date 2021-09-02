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Общество2 сентября 2021 6:36

В Томской области в Шегарском районе приставы остановили деятельность опасной котельной

Производство не будет работать 40 суток
Ксения Высотина
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не проведена экспертиза промышленной безопасности газорегуляторного пункта, отслужившего Более 10 лет, в проектной документации отсутствуют сведения о сроке эксплуатации здания котельной и др

не проведена экспертиза промышленной безопасности газорегуляторного пункта, отслужившего Более 10 лет, в проектной документации отсутствуют сведения о сроке эксплуатации здания котельной и др

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Шегарском районе в селе Мельниково судебные приставы опечатали опасную котельную, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Проверяя готовность системы теплоснабжения Томского филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ», инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора выявили нарушения требований эксплуатации опасных производственных объектов. В частности, не проведена экспертиза промышленной безопасности газорегуляторного пункта, отслужившего более 10 лет, в проектной документации отсутствуют сведения о сроке эксплуатации здания котельной и др», - говорится в сообщении.

Приставы уточнили, что после проверки помещения было принято решение назначить наказание в виде административного приостановления деятельности котельной на 40 суток.

Сотрудники судебных приставов уже опечатали все двери.