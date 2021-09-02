В Томске будут судить местного жителя за избиение матери

Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшую кулаками в область головы и грудной клетки, причинив ушиб легкого, а также сломав 4 ребра с повреждением легочной ткани. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Томска утвердила обвинение в отношении местного 35-летнего жителя, который избил свою мать, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В июне 2021 года у мужчины возник конфликт с матерью. Поводом для ссоры послужило то, что женщина ушла распивать спиртные напитки, оставив своих несовершеннолетних внуков трех и пяти лет без присмотра. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшую кулаками в область головы и грудной клетки, причинив ушиб легкого, а также сломав 4 ребра с повреждением легочной ткани», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело уже передано в суд, томичу грозит до 8 лет лишения свободы.