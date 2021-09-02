В Томской области респираторные госпитали и инфекционные стационары получили более 100 единиц техники

Были закуплены 55 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также более 50 прикроватных монитора для наблюдения за жизненно-важными показателями пациентов отделений реанимации. Фото: telegram-канал облздрава

Респираторные госпитали и инфекционные стационары Томской области получили более 100 новой единиц техники, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Для отделений реанимации респираторных госпиталей Томска и инфекционных стационаров районных больниц за счет средств областного бюджета закуплена новая медицинская техника общей стоимостью 98 млн рублей», - говорится в сообщении.

В администрации утонили, что были закуплены 55 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также более 50 прикроватных монитора для наблюдения за жизненно-важными показателями пациентов отделений реанимации.

Добавим, что новую технику доставили в респираторные госпитали родильного дома №4 , медсанчасти №2 и Томской районной больницы.