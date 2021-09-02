Больше 300 тысяч томичей обратились на горячую линию облздрава

Сотрудники колл-центра консультируют по поводу льготного лекарства, графика и адреса медучреждений, а также могут записать на вакцинацию от COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области более 300 тысяч обратились на горячую линию облздрава, сообщает облздрава.

«Звонки принимают и обрабатывают операторы круглосуточного колл-центра регионального Центра медицинской и фармацевтической информации. Всего в 2021 году сюда поступило 309 222 обращения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники колл-центра консультируют по поводу льготного лекарства, графика и адреса медучреждений, а также могут записать на вакцинацию от COVID-19.

«Операторы выполняют роль мостика между жителями, медиками и департаментом здравоохранения. Наша задача — предоставлять томичам актуальную и оперативную информацию о региональном здравоохранении и транслировать возникающие у людей вопросы органам власти для решения», — отметила директор центра медицинской и фармацевтической информации Светлана Малахова.

Добавим, что только 60% обращений связано с новой коронавирусной инфекцией.