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Общество2 сентября 2021 4:30

В Томске два местный жителя пожаловались в прокуратуру о нарушении их права на льготное лекарство

Не смотря на наличие рецептов, бесплатные препараты не были выданы
Ксения Высотина
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Несмотря на наличие рецептов, требуемое лекарство гражданам на бесплатной основе выдано не было.

Несмотря на наличие рецептов, требуемое лекарство гражданам на бесплатной основе выдано не было.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в прокуратуру обратились два местных жителя с жалобой на то, что им не выдают льготное лекарство, сообщает областная прокуратура.

«Заявители являются инвалидами и нуждаются в постоянном приеме жизненно необходимого лекарственного препарата. Несмотря на наличие рецептов, требуемое лекарство гражданам на бесплатной основе выдано не было», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим заявителям пришлось купить дорогостоящие лекарства за сво деньги.

Прокуратура потребовала возместить потраченные деньги двум томичам. Суд удовлетворил заявление.