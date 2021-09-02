В Томске два местный жителя пожаловались в прокуратуру о нарушении их права на льготное лекарство

Несмотря на наличие рецептов, требуемое лекарство гражданам на бесплатной основе выдано не было. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в прокуратуру обратились два местных жителя с жалобой на то, что им не выдают льготное лекарство, сообщает областная прокуратура.

«Заявители являются инвалидами и нуждаются в постоянном приеме жизненно необходимого лекарственного препарата. Несмотря на наличие рецептов, требуемое лекарство гражданам на бесплатной основе выдано не было», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим заявителям пришлось купить дорогостоящие лекарства за сво деньги.

Прокуратура потребовала возместить потраченные деньги двум томичам. Суд удовлетворил заявление.