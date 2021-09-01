Бойцы студенческих отрядов Томска подвели итоги трудового лета

Стройотряды завершили трудовое лето в в Томске!

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, в областном центре состоялось торжественное закрытие трудового сезона студенческих отрядов.

Сайт администрации города информирует о том, что с 1 июля текущего года в Томске на 6 направлениях трудились 180 бойцов ССО. Специалисты отмечают, что бойцы сводного томского отряда в течение сезона занимались благоустройством дворов, очисткой территорий в родниковых зонах. Они приводили в порядок газоны и захоронения, а также занимались с детьми в рамках проекта «Городское лето».

Заметим, студенты принимали активное участие в наведении порядка на территории областного центра. Так, 37 человек работали на благоустройстве районов города. В общей сложности убрана территория, площадью порядка 28 тысяч кв. м. Кроме того, девять человек очищали от мусора и обустраивали проходы в 10 родниковых зонах Томска.