В Томской области сегодня удаленно работают более 6 тысяч человек

Удаленная работа - тренд завтрашнего дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила сегодня, 1 сентября, пресс-служба администрации Томской области, свыше 6 тысяч человек в нашем регионе продолжают работать дистанционно.

Интернет-портал администрации области подчеркивает, что работодатели региона используют этот способ для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Чем меньше контактов, тем меньше риск заразиться! По словам начальника департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных, предприятия и организации создали для таких сотрудников, работающих удаленно, все необходимые условия. «Другая тенденция рынка труда – постепенно растет количество вакансий с гибким режимом работы, – сообщила Светлана Грузных. – Сейчас в банке вакансий службы занятости 435 предложения с такой маркировкой».

Руководитель отметила, что всего в Томской области открыто 13 418 вакансий. Заметим, что жители региона не рвутся, например, занимать рабочие места врачей, учителей, не спешат служить по контракту в армии.