На севере Томской области в поселке Белый Яр после капремонта открылась школа

На капремонт школы в Белом Яре власти потратили более полумиллиарда Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщила сегодня пресс-служба администрации Томской области, 1 сентября, в первый день нового учебного года, в поселке Белый Яр Верхнекетского района на севере региона после капитального ремонта торжественно открыли среднюю школу №1.

По словам директора учебного заведения Елены Пешковой, 1 сентября здесь сели за парты 708 учеников (в том числе 86 первоклассников). К работе с детьми в обновленной после капитального ремонта школе приступили 49 учителей.

Интернет-портал администрации области напоминает о том, что это учебное заведение было закрыто на капремонт еще в октябре 2017-го. Строители начали здесь работы в 2018-м. За эти годы специалисты полностью обновили здание, заменив все необходимые для нормального функционирования учреждения системы. Также была благоустроена территория школы. Общая стоимость капремонта превысила 550 миллионов рублей.