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Здоровье1 сентября 2021 15:33

В Томске весь сентябрь и 1 октября продолжат работать четыре мобильных пункта вакцинации

Оперштаб продлил их работу по просьбам горожан
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Многие томичи хотят прививаться в мобильных пунктах вакцинации!

Многие томичи хотят прививаться в мобильных пунктах вакцинации!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил сегодня, 1 сентября, интернет-портал администрации Томской области, оперштаб региона принял решение продлить работу 4 мобильных пунктов вакцинации в Томске от СOVID-19.

Пресс-служба администрации области подчеркивает, что это сделано в связи с высокой востребованностью у горожан вакцинации в таких мобильных пунктах. Прививочные «точки» будут работать весь сентябрь в библиотеке им. Пушкина, ТЦ «Лето», а также в двух отделах МФЦ «Мои документы». Специалисты информируют о том, что до 1 октября включительно в мобильных пунктах можно будет поставить первый компонент вакцины, до 22 октября – второй (через три недели после первого).

Заметим, что мобильные пункты вакцинации начали работу в Томске в конце первого месяца лета. Более чем за 2 месяца медики привили свыше 20 тысяч жителей областного центра.