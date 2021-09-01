В Томской области более 147 тысяч учеников получили президентскую выплату к школе

Федеральная власть подставила финансовое плечо семьям с детьми при подготовке к школе! Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщил сегодня, 1 сентября, интернет-портал администрации Томской области, в нашем регионе родители более 147 тысяч детей уже получили президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе.

Пресс-служба администрации области напоминает о том, что выплата положена детям в возрасте от 6 до 18 лет. Специалисты уточняют, что деньги также могут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. Все они должны обучаться по основным общеобразовательным программам. «На сегодня в Томской области произведено 147 тысяч выплат. По предварительным подсчетам родители 7 100 детей еще не воспользовались правом на выплату. Сделать это можно до конца октября», – рассказал управляющий региональным отделением Пенсионного фонда области Дмитрий Мальцев.

Напомним, что указ о единовременной выплате семьям, имеющим детей, президент России Владимир Путин подписал в июле текущего года, а выплаты Пенсионный фонд страны начал со 2 августа.