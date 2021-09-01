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Общество1 сентября 2021 14:01

В День знаний четыре современные мастерские для обучения студентов открылись в томском техникуме

В трех техникумах Томской области открылись 12 новых мастерских для обучения студентов
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Рабочие третьего тысячелетия похожи больше на лучших инженеров прошлого!

Рабочие третьего тысячелетия похожи больше на лучших инженеров прошлого!

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

1 сентября в трех учебных заведениях среднего профессионального образования области – Томском техникуме информационных технологий, Томском экономико-промышленном колледже и Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса – торжественно открылись 12 новых современных мастерских. Они предназначены для обучения студентов самым востребованным на рынке профессиям, об этом сообщила сегодня пресс-служба администрации региона.

По информации интернет-портала администрации Томской области, в церемонии открытия мастерских в ТТИТ приняли участие руководители и депутаты региона. «Благодаря национальному проекту «Образование», идет модернизация техникумов и колледжей, потому что сегодня ни одно современное производство нельзя представить без хорошо подготовленных рабочих и специалистов», – подчеркнул и.о. губернатора Анатолий Рожков. Он пообещал, что власть региона продолжит работу в этом направлении.

Заметим, что в рамках нацпроекта «Образование» в Томской области в 2019-2020 годах в пяти техникумах уже создано 25 современных мастерских. На оснащение мастерских государство за три года потратило почти 270 миллионов рублей!