Томская прокуратура добилась отмены ремонта аварийного дома на ул. Алтайская

Состояние отдельных конструктивных элементов свидетельствует об аварийном состоянии дома и экономической нецелесообразности проведения ремонтных работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске после вмешательства прокуратуры дом на ул. Алтайская был признан аварийным, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В 2019 году многоквартирный дом № 114 по ул. Алтайской был признан администрацией города подлежащим капитальному ремонту», - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранительные органы назначили дополнительную проверку здания после которой, выяснилось, что состояние отдельных конструктивных элементов свидетельствует об аварийном состоянии дома и экономической нецелесообразности проведения ремонтных работ.

На сегодняшний день было принято признать дом аварийным и расселить жителей.