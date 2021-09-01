В Томске замдиректора «Областного ДРСУ» пойдет под суд за мошенничество

Замдиректор также подготовил недостоверные документы, в них использовались не верные материала для проведения работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директора «Областное ДРСУ» будут судить в Томске за мошенничество, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

«Подсудимый в период времени с января по июль прошлого года, руководил ремонтом автомобильных дорог в рамках проекта и исполнения государственного контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги от Первомайское до Белый Яр в Томской области, достоверно зная о том, что на части ремонтируемой дороги произведена укладка щебеночно-песчаной смеси в значительно меньшем объеме, чем предусмотрено государственным контрактом и сметой», - говорится в сообщении.

В следственном комитете уточнили, что обвиняемый также подготовил недостоверные документы, в них использовались не верные материала. Все это повлекло к приемке указанной автомобильной дороги в несоответствующем состоянии.

В результате таких неправомерных действий было похищено более 5,3 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено, материалы поданы в суд.