В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще три человека

Сейчас в регионе 40 941 подтвержденных случаев. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 1 сентября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 544 человек.

Также в Томской области выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 40 941 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 901 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,98. В коечном фонде свободно 30,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 368 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 790 пациентов скончалось, 18 325 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 937 333 человек, 184 014 скончались, 6 199 379 выздоровели.