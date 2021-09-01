В Томской области директор муниципального предприятия выписал сам себе несколько премий на 600 тыс. рублей

Директор давал главному бухгалтеру организации заведомо незаконные указания о выплате ему премий Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томской области в Александровском районе местный 51-летний житель, являющийся директором муниципального предприятия, выписывал сам себе премии в течение 8 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В течение восьми лет директор муниципального унитарного предприятия «Комсервис» в отсутствие соответствующих распоряжений учредителя давал главному бухгалтеру организации заведомо незаконные указания о выплате ему премий», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточняют, что сумма похищенных денежных средств составила около 600 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд.