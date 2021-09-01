В Томске в День знаний прошло открытие школы №19 после капитального ремонта

Празднование, посвященное Дню знаний, прошло в отремонтированной школе. Фото: telegram-канал мэрии Томска

В Томске завершился капитальный ремонт школы №19, сообщает telegram-канал мэрии Томска.

«В здании выполнен ремонт несущих конструкций, кровли, фасада, замена всех инженерных коммуникаций, а также благоустройство территории школы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на все эти работы направлено около 150 млн. рублей.

Напомним, что еще в 2020 году начался ремонт школы, первый этап обещали завершить в мае 2021 года, но из-за перерывов финансирования работ, все растянулось до июля. Фасад здания также остается не отремонтированным. Все же, не смотря на все трудности, власти рассчитывали завершить полный ремонт к новому учебному году.