Строительство нового терминала в томском аэропорту продлится до 2023 года

Новый терминал будет включать в себя два этажа, куда войдут новые зоны досмотра, залы ожидания и выдачи багажа, кафе, магазины и много другое. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томском аэропорту строительство нового терминала завершится в 2023 году, сообщила пресс-служба аэропорта.

Ранее сообщалось, что «Холдинговая компания «Новолекс» выиграла конкурс на строительство нового терминала внутренних воздушных линий томского аэропорта.

Уточняется, что новый терминал будет включать в себя два этажа, куда войдут новые зоны досмотра, залы ожидания и выдачи багажа, кафе, магазины и много другое. Его расположение будет справа от основного здания аэропорта.

Напомним, что из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы «Богашево» изменил график работы.