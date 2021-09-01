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Общество1 сентября 2021 10:24

В Томске перенесли международный легкоатлетический марафон на 2022 год

Он пройдет в июне следующего года
Ксения Высотина
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Марафон пройдет 12 июня 2022 года.

Марафон пройдет 12 июня 2022 года.

Фото: Василий Вахрин

В Томске вновь перенести ежегодный легкоатлетический марафон, теперь он пройдет в июне 2022 года, сообщили организаторы.

«С болью в сердце мы вынуждены сообщить о переносе Томского марафона ЯРЧЕ на 2022 год. В этом году мы сможем встретиться только в онлайн формате», - говорится в сообщении.

Уточняется, что проведения такого мероприятия становится невозможным, особенно в центре города, все это из-за условий ограничения связанных с COVID-19, и отсутствием на сегодняшний день разрешения. Но зато 3 октября 2021 года пройдет онлай-марафон.

Напомним, что организаторы уже переносили марафон с 13 июля года на октябрь 2021 года.