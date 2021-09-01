В Томске будут судить местную жительницу за смерть 11-месячного ребенка

Томичка находилась в другой комнате и занималась домашними делами, пока ребенок был в ванне. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Томской области передала в суд уголовное дело по факту причинения по неосторожности смерти младенцу местной 33-летней жительницей. Об этом сообщила пресс—служба областной прокуратуры.

«В мае 2021 года женщина оставила своего 11-месячного сына в детской ванне, наполненной водой. Сама она в это время в другой комнате занялась домашними делами», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что по словам подсудимой, она отсутствовала всего 6 минут. Однако за это время ребенок перевернулся в детской ванне и захлебнулся.

Томичка признала свою вину полностью и раскаялась в содеянном. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд.