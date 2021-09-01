В Томске шестеро банкиров ответят в суде за обналичивание более 74 млн рублей

Следователи установили более 100 свидетелей, а материалы дела составили 75 томов, без учёта вещественных доказательств. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томской области шесть местных жителей предстанут перед судом за совершение незаконных банковских операций, сообщила пресс-служба областного УМВД.

«В результате предварительного следствия установлено, что 48 летняя местная жительница и пятеро ее знакомых в возрасте от 20 до 40 лет в период с 2016 года по 2018 год в составе организованной группы, организовали незаконную деятельность по «обналичиванию» денежных средств посредством незаконных банковских операций. За два года обвиняемые незаконно обналичили более 74 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что злоумышленники использовали более 30 расчетных счетов подконтрольных организаций. Мужчины за комиссионное вознаграждение в размере от 6 до 9 процентов осуществляли нелегальные банковские операции. Незаконный доход обвиняемых составил более 5 миллионов рублей.

Следователи установили более 100 свидетелей, а материалы дела составили 75 томов, без учёта вещественных доказательств.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемая заключена под домашний арест, а участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде.