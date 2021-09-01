В Томском районе открылся новый корпус Светленского лицея на 1 100 учащихся

Уже в этом учебном году здесь сядут за парты 700 детей, а в следующем – 1 100 школьников. Фото: Ксения Высотина

Новый корпус Губернаторского Светленского лицея в микрорайоне Северный Парк Томского района на левобережье открыли в День знаний 1 сентября. В здании общей площадью более 16 тыс. кв м будут учиться 1100 ребят. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

- В это прекрасное здание переехал один из лучших лицеев страны, который носит статус губернаторского. 25 лет он ютился в маленьком здании детского сада в поселке Светлый. Губернатор, возглавляющий попечительский совет лицея, принял решение о том, что у лицея будет новый, большой и красивый дом. Так и вышло, – сказал и.о. губернатора Анатолий Рожков.

Также уточняется, что это второй корпус лицея, который отметил 25-летний юбилей. Уже в этом учебном году здесь сядут за парты 700 детей, а в следующем – 1 100 школьников.

После торжественного открытия директор лицея, народный учитель России Александр Сайбединов провел экскурсию. Корпус состоит из трех блоков. В первом расположены учебные кабинеты для средней школы, во втором – помещения для физкультуры, культурно-массовых мероприятий и столовая, в третьем блоке – классы для начальной школы. Помимо этого, в здании созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Около лицея также оборудовали футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для игры в баскетбол и волейбол, а в зоне отдыха размещены площадки для подвижных игр и тихого отдыха.

Добавим, что информация о том, что Губернаторский Светленский лицей откроется в Северном парке стало известно в 2019 году. При этом сообщалось, что это будет второй корпус лицея, первый - в поселке Светлый - продолжит работу. В лицее по уникальной методике эмоционального образования, учатся 400 детей из разных регионов страны. Группа компаний «Карьероуправление» построила лицей в рекордные сроки.