Мошенники в Томске продавали несуществующий строительный материал

Товар не доставлялся, деньги покупателям не возвращались. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной группы, обвиняемой в интернет-мошенничестве,-сообщили в полиции.

«Следователями окончено расследование 13 уголовных дел, объединенных в одно производство, в отношении группы лиц»,-говорится в сообщении УМВД по Томской области.

По версии следствия, обвиняемый, житель Тюменской области, мужчина 1982 года рождения, создал организованную группу. В группу, помимо лидера, вошли еще трое мужчин-уроженцы Тюменской, Свердловской и Тамбовской областей 1983, 2001 и 2000 года рождения.

Злоумышленники действовали в период с мая по август 2020 года. Они размещали ложные объявления на двух популярных интернет-сервисах, предлагали приобрести стройматериалы и металлические контейнеры.

Мошенники получали от покупателей деньги, при этом доставлять уже оплаченные материалы сообщники не собирались.

В полиции уточнили, фиктивные договоры с потенциальными покупателями заключались посредством Интернета, при этом требовалась предоплата за товары в размере их полной стоимости.

В результате преступной деятельности организованной группы пострадали 13 человек из 5 регионов страны. Ущерб, причиненный противоправными действиями, составил более 400 000 рублей.