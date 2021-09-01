Сроки подачи горячей воды сорваны в части домов Томска

Томичей раздражает срыв сроков подачи горячей воды. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Часть домов Томска до сих пор не готова к подаче горячей воды,-сообщила пресс-служба мэрии.

«В Томске из 2807 многоквартирных домов в ремонте находятся 404, из которых 330 домов – с превышением срока подачи горячей воды. По информации АО «ТомскРТС», около четверти из них не готовы к подаче ресурса по вине ТСЖ, УК или ЖСК, обслуживающих дом»,-говорится в сообщении.

Гендиректор "ТомскРТС" Сергей Панасюк уточнил, что в плановый ремонт в этом сезоне выведено четыре участка магистралей, на трех объектах ремонтные работы завершены, на ул. Гоголя подрядчик нарушил сроки ремонта, однако потребители получают ресурс по резервной линии. Помимо этого, по словам генерального директора, возникает множество повреждений, выявленных в ходе гидравлических испытаний.

И как, в свою очередь, заявил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, «Людей раздражает срыв сроков подачи горячей воды и отсутствие достоверной информации по датам включения». - По всем фактам просрочек мы направляем документы в областной департамент ЖКХ и госжилнадзора и прокуратуру, - заверил чиновник.

В социальных сетях томичи размещают фото объявлений на домах, где крайне неопределенно сообщается-«в связи с неготовностью трассы центральных тепловых сетей, в вашем доме будет отсутствовать горячая вода». «Одни обещания и извинения. Беспредел»-подписывают фото таких объявлений горожане.