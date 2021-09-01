Рынок жилья: за год в Томске квартиры площадью до 32 кв. метров на «вторичке» подорожали на 22%

Эксперты подсчитали: по 70 крупным российским городам средняя стоимость небольших квартир на «вторичке» составила 2,33 млн рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

С августа 2020 года в Томске квартиры площадью до 32 кв. метров на «вторичке» подорожали в среднем на 22,3%. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир».

Изучив цены вторичного рынка на квартиры-студии и небольшие однокомнатные квартиры в 70 городах России, аналитики пришли к выводу, что с прошлого августа этот сегмент подорожал в среднем на 20,6%. В исследование вошли объекты всех ценовых категорий, кроме элитной.

Отмечается, что беспрецедентный рост за последние 12 месяцев зафиксирован в Сочи: с августа 2020-го малогабаритные квартиры и студии там стали дороже на 78,3%. Впечатляюще взлетели цены в Севастополе (+43,9%), Калининграде (+39%), Санкт-Петербурге (+30,2%) и Симферополе (+29,9%).

Снижение цен в этом сегменте отмечено лишь в шести городах из 70. По данным Mirkvartir.ru, по отношению к прошлому августу подешевели квартиры-студии в традиционно недорогих городах: Нижнем Тагиле (–3,4%), Новокузнецке (–2,7%), Тольятти (–2,4%), Саранске (–2%), Рязани (–1,8%) и Саратове (–1,5%).

Чемпионами по абсолютной стоимости остаются московские малогабаритки. За год они прибавили в цене миллион (+14,9%) и к концу августа оценивались в среднем в 7,69 млн руб. Следом идет Сочи со средним ценником 6,25 млн руб.; Санкт-Петербург в этом списке на третьем месте.

В Томске квартиры площадью до 32 кв. метров на вторичном рынке в августе 2021 года оценивались в среднем в 1 763 994 руб. Для сравнения: в Новосибирске подобное жилье стоило 2 481 919 руб., в Кемерове – 1 697 225 руб. Как сообщает портал «Мир квартир», по всем исследованным городам средняя стоимость небольших квартир и студий составила 2,33 млн рублей.