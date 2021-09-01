В Томской области начальника отделения почтовой связи судят за хищение имущества

Ущерб возмещен частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Тегульдетского района Томской области направила в суд уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи,-говорится в сообщении ведомства.

«Утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летней местной жительницы. Она обвиняется в присвоении, совершённом лицом с использованием своего служебного положения»,-говорится в сообщении.

Установлено, что на протяжении года, с февраля 2020 года по февраль 2021 года, начальник местного отделения почтовой связи похищала имущество АО «Почта России». О каком именно имуществе идет речь, в прокуратуре не уточнили. Сумма похищенного составила более 180 тыс. рублей, включая деньги, полученные от продажи товаров.

Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала, частично возместила ущерб.